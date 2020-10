Mooie ruildeal op begraafplaats in Zwolle eindigt in arrestatie: ‘Het is een fantastisch verhaal’

Huisbaas ruziet met Zwolse zorgorgani­sa­tie om ‘volledig gesloopt’ huis: ‘Het leek wel een drugspand’

6:00 De eigenaar van een wooncomplex aan de Lindestraat in Zwolle schrok zich naar eigen zeggen wild toen hij in juli na klachten over overlast samen met de politie naar binnen ging. ,,Álles was kapot. Het was volledig gesloopt, het leek wel een drugspand.”