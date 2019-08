Mooier uitkijkpunt bij ‘minst bekende plek van Zwolle’

Blijft een dilemma. Moet je nou rondbazuinen dat ’t ergens heel mooi is? Of verpest je het dan voor de liefhebber? Want straks sta je er in de file om een takje groen te kunnen bekijken... Nou ja, Rienko Baarslag van de gemeente Zwolle begrijpt die vragen wel. Ook al verwacht deze landschapsspecialist niet dat het zo'n vaart zal lopen. Wel beschouwt hij Langenholte - nog altijd - als het minst bekende gebied van Zwolle. Nieuwe bezoekers zijn doorgaans verbaasd. Ja, de uiterwaarden bij de IJssel kennen ze wel. Maar dit? ,,Die verwondering is leuk. Het is nu beter toegankelijk dankzij een nieuw wandelpad vanuit de wijk Aa-landen. Dat was een oude wens van bewoners. Alle gebruikers in het gebied hebben een eigen route, zodat ze elkaar niet steeds kruisen.’’