Moord op Henk Wolters (52) op oudejaarsavond was 'geplande actie’

De moord op Henk Wolters uit Zwolle was een geplande actie. Mogelijk is vooraf een voorverkenning gedaan in de straat waar het 52-jarige slachtoffer woonde, dat blijkt uit de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Onder de Loep .

,,Het kan zijn dat de dader of de daders een voorverkenning hebben gedaan. Dat kan in de dagen voorafgaand aan het schietincident zijn gebeurd, maar ook op oudejaarsdag zelf’’, aldus politiewoordvoerder Anne Coenen. Zij roept getuigen op zich te melden die op de dag van de moord of de dagen vooraf wat hebben gezien van een mogelijke voorverkenning door één of meerdere personen. De politie wil daarnaast weten wie de bestuurder was van een kleine donkere auto, die door getuigen rond het tijdstip van het schietincident is gezien. ,,We willen heel graag in contact komen met de bestuurder, omdat die belangrijke informatie voor ons kan hebben’’, vervolgt Coenen.

De politie is er nog niet uit de moord zelf door één of meerdere personen is gepleegd. Coenen: ,,Daarnaast kunnen mensen ook iemand hebben zien wegrennen en als het om meerdere daders gaat dan kan het zo maar zo zijn dat zijn zijn opgehaald door een scooter of een auto. Mochten mensen dat hebben gezien dan horen wij dat ook heel graag.’’

Tips

Enkele dagen na de fatale schietpartij hield de politie ook nog rekening met het scenario van een mogelijke ruzie, maar dat scenario lijkt inmiddels in de prullenbak te liggen. Het aantal binnengekomen tips over de moord op Henk Wolters uit Zwolle is de afgelopen tien dagen bijna verdrievoudigd. De teller staat inmiddels op 29 tips, waarvan zes via Meld Misdaad Anoniem. De teller stond op 13 januari nog op tien tips. De politie wil niets kwijt over de aard van de tips, behalve dat de gouden tip er nog niet tussen zit.

Tips?

Feestje

De 52-jarige Wolters kwam op oudejaarsavond terug van een feestje. In de buurt van zijn woning aan de Buitengasthuisstraat in de Zwolse wijk Kamperpoort is hij vervolgens al vluchtend beschoten. In meerdere woningen zijn kogelgaten gevonden. De politie houdt er rekening mee dat er rond half negen is geschoten. Pas ruim een uur later werd Wolters met een onbekend aantal kogels in zijn lichaam gevonden door een voorbijganger. Hij overleed korte tijd later.

Begin deze maand besteedde de politie aandacht aan de nog onopgeloste zaak in het programma Opsporing Verzocht. Nog altijd zijn één of meerdere daders spoorloos. Het is al enige tijd onrustig in Zwolle. De afgelopen maanden is de stad meerdere keren opgeschrikt door schiet- en steekpartijen.

