Moordenaar van Zwolse Alide van Eerten is volgens hulpverleners na 20 jaar klaar voor leven zonder tbs

Man (36) uit Zwolle met mes steelt auto en wordt klemgere­den na lange politieach­ter­vol­ging

14:19 Een 36-jarige man uit Zwolle is vanochtend aangehouden na een gevaarlijke achtervolging. Dit gebeurde nadat hij in het Noord-Hollandse Castricum een auto van een beveiligingsbedrijf had gestolen en op de vlucht was geslagen. De verdachte zit voorlopig nog vast.