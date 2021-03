Moordverdachte De Gier uit Zwolle nog maanden in de cel

Moordverdachte Michel ‘De Gier’ B. uit Zwolle blijft nog zeker drie maanden in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. De Gier wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord van Henk Wolters op oudejaarsavond 2019. Ook linkt de politie B. aan een ondergrondse wapenopslag die in september in Zwolle is ontdekt.

De Gier (45) werd twee weken geleden gearresteerd, nadat de politie invallen deed in zijn eigen Zwolse woning en in de woning van zijn vriendin in Meppel. In eerste instantie richtte de verdenking jegens de Zwollenaar zich puur op de wapenvondst. In een bosje op landgoed Schellerberg werden in september tientallen wapens gevonden, in vaten onder de grond verstopt.

Onder die wapens zat ook het wapen waarmee op 31 december 2019 Henk ‘Oortje’ Wolters is geliquideerd. Wolters, op dat moment zelf hoofdverdachte in een onderzoek rond wapen- en drugshandel in Zwolle, werd bij zijn woning aan de Buitengasthuisstraat vermoord. Van betrokkenheid bij die moord wordt De Gier inmiddels ook verdacht.

Ruzie

Bronnen uit het criminele milieu noemden dagen na de liquidatie al de naam van B. als mogelijke schutter of opdrachtgever. De twee zouden ruzie hebben over gestolen wapens, drugs en geld.

Michel B. kwam al op 11-jarige leeftijd in het nieuws vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 13-jarige vriend. Hij is hier nooit voor vervolgd. In 1994 kreeg de Zwollenaar een celstraf vanwege een poging doodslag; hij schoot zijn beste vriend dood, naar eigen zeggen per ongeluk.

Wapenhandel

De Gier werd in 2005 en 2006 opgepakt voor wapenhandel in Drenthe. Hij ontkent zelf alle betrokkenheid bij de feiten waarvoor hij nu in de cel zit, liet zijn advocaat Hans Otto den Otter eerder al weten. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorlopige hechtenis woensdag met 90 dagen verlengd.

In het onderzoek naar het 'wapenbosje’ bij Zwolle zijn nog twee verdachten aangehouden. Een 45-jarige Zwollenaar is alweer op vrije voeten; dinsdag arresteerde de politie een 52-jarige man uit Harderwijk voor betrokkenheid bij de wapenopslag.