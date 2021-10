Moordverdachte Kevin B. uit Zwolle ‘zei in de week voor de steekpartij al dat hij iemand wilde pakken of neersteken’

Verschillende getuigen, allemaal bekenden van Kevin B., hoorden Kevin in de week voor de steekpartij zeggen dat hij ‘iemand wilde pakken of neersteken’, ‘een mes had aangeschaft’ en 'dat hij het gevoel had iemand te willen vermoorden'. Een andere getuige stelt dat er sprake was van een ruzie tussen B. en het slachtoffer, en zegt dat ‘het bijna niet anders kan dan dat het gepland is'. De advocaat van B. wil die mensen aan de tand voelen.