Mopperende Van Rossems maken Marketing Zwolle juist 'heel erg blij’

Dorpen en buurt als ideale plek voor wietkweke­rij­en: ‘Angst speelt criminelen in de kaart’

17:14 Een wietplantage in hartje Vorden, in een Zutphens woonbuurtje of in het voormalige kringlooppand in Raalte. Steeds vaker blijken illegale hennepkwekerijen ‘gewoon’ midden in een dorp of stad te zitten. Kunnen criminelen daar ongestoord hun gang gaan?