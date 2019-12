Morgen meten camera’s het verkeer op de bruggen naar binnenstad Zwolle

Parkeerplaatsen voor de fiets

Met het onderzoek wil de gemeente meer weten over de verkeersstromen van en naar de binnenstad. Dit is nodig voor de eventuele aanpassingen aan de routes en parkeerplaatsen voor de fiets in de toekomst.

Zwolle is een echte fietsstad. Nu al is het fietsgebruik in geen enkele stad relatief gezien zo hoog als in Zwolle. Twee van de drie ritten binnen de stad worden op de fiets afgelegd. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, is het aantal fietsritten per jaar in 2027 met 20 procent toegenomen.