Moslim Anis reddende engel kerstdiner Zwolse minima

Het kerstdiner voor vijfhonderd arme Zwollenaren is gered. Niet alleen de eerstvolgende editie, maar ook die van de komende jaren. Ondernemer Anis Jadib is bereid de organisatie achter het diner financieel te ondersteunen. Minimaal 1.000 euro per jaar, zeker drie jaar lang. Saillant detail: Jadib is zelf moslim en heeft daarom ‘niet zoveel’ met kerst.

Begin oktober werd duidelijk dat het kerstdiner van de Stichting Vrienden van de Herberg gevaar liep. Meerdere sponsors haakten af en de vraag was of er wel voldoende geld zou zijn om het geheel door te laten gaan. Er was een tekort van 2.000 euro. Anis, eigenaar van een uitzendbureau, werd erop gewezen en kwam in actie.

Wat dacht je toen je die oproep las?

,,Ik dacht: dit kan niet waar zijn. Dat zo’n hartverwarmend initiatief kampt met een tekort van 2.000 euro in een stad als Zwolle. Deze stad geeft mij als ondernemer ontzettend veel, dan wil ik ook graag iets terugdoen. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik dat kán doen.’’

Inmiddels blijkt het diner voor dit jaar al gered. Hoe kun je dan nog helpen?

,,Volgend jaar krijgt de organisatie geheid te maken met hetzelfde liedje. Dit diner moet voor de komende jaren gewaarborgd blijven, dus ik stap er niet als een eendagsvlieg in. We moeten nog om tafel over precieze afspraken, maar ik zal minimaal voor 1.000 euro per jaar, drie jaar lang, financiële steun bieden. En ik zal me vooral niet met de organisatie bemoeien, dat kunnen de mensen die dat nu doen veel beter!’’

Je geeft zelf aan niet veel met het kerstfeest te hebben omdat je moslim bent. Waarom dan toch deze actie?

,,Dat klopt. Ik heb zelf thuis nooit een kerstboom of een kerstdiner. We vieren het niet. Maar de verbinding is wat mij betreft groter dan religie. Liefde, saamhorigheid en compassie, daar heb ik wél wat mee en dat komt bij dit initiatief naar voren.’’

Dus je hangt ook geen voorwaarden aan de donaties? Het eten hoeft niet halal te zijn?

,,Nee, geen voorwaarden. Als je voorwaarden gaat stellen aan liefdadigheid dan is het in mijn ogen weinig meer waard. De organisatie laat ik aan de stichting over. Of ze nu karnemelk of bier drinken, het is mij om het even.’’

En schuif je zelf ook aan?

,,Dat is zeker de bedoeling!’’