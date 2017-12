Moslims niet welkom in grootste levende kerststal van Nederland

Moslims zijn niet welkom als figurant in de grootste levende kerststal van Nederland in Zwolle. ,,Je kunt moeilijk de rol van Jozef spelen als je zelf geen christen bent”, zegt Cees Scholten, medeorganisator van het Kerst Event Zwolle.

Het doel van Kerst Event Zwolle is om de liefde van Jezus uit te dragen, volgens de organisaties kunnen moslims geen rol vertolken in het kerstspel omdat zij met heel andere gevoelens naar de figuur van Jezus Christus kijken. Op de website van de organisatie staat dat vrijwilligers zich alleen kunnen opgeven als ze ‘de christelijke visie ondersteunen of willen ondersteunen’.

Die boodschap schiet de Zwolse, Zerin Arslan, kandidaat raadslid namens de lokale PvdA, helemaal in het verkeerde keelgat. Arslan is aleviet, behorend bij een liberale stroming binnen de islam, en staat juist open voor andere geloofsovertuigingen.

Verbindend

Eerst wilde Arslan zich opgeven als vrijwilliger, maar nu twijfelt ze. ,,Alles wat je middenin de stad organiseert, moet juist verbindend zijn. Recentelijk was er een kerstpakkettenactie vanuit de Zwolse Koningskerk. Daar kon ik wel mee helpen en werd ik niet uitgesloten.”

Quote Kerstmis is niet alleen van het christendom. Kerstmis is voor iedereen. Imam Sharief Goelab

Volgens Cees Scholten, medeorganisator van Kerst Event Zwolle, was een andere omschrijving op de website wellicht beter geweest, maar hij blijft van mening dat voor moslims geen plek is in de kerststal. ,,Je moet wel van mening zijn dat Jezus Christus geboren is en dat wij met kerstmis het feest van zijn geboorte vieren.”

Wel voor koffie

Volgens Scholten zijn ook moslims welkom als vrijwilliger voor bijvoorbeeld het opbouwen van het evenement en ook het inschenken van koffie en thee in de kerk is geen enkel probleem. Het overbrengen van de kerstgedachte, via het kerstverhaal zoals de figuranten dat uitbeelden in de levende stal, dient door christenen te gebeuren. ,,Het is voor een moslim, denk ik, lastig om ons beeld van kerst naar voren te brengen. Wie geen christen is, kan bijvoorbeeld moeilijk de rol van bijvoorbeeld Jozef. Je moet de bezoekers het kerstverhaal kunnen uitleggen.”

Kerstgedachte

Zerin Arslan vindt dat mensen niet te hoeven geloven in Jezus, om toch uitleg te kunnen geven over de christelijke kerstgedachte. ,, Zelf heb ik Nederlands gestudeerd en vakken gehad waarin de bijbel leidend was. Ik ken het christelijke geloof heel goed, misschien wel beter dan menigeen die behoort tot het Christendom. Toch bijzonder dat je dan niet mee kan spelen in de kerststal.”

Imam Sharief Goelab van de Zwolse MiesBahoel Islam-Moskee, heeft persoonlijk begrip voor de opvattingen van het Kerst Event Zwolle. ,,Je bent of moslim of christen. Je kunt niet opeens een ander gezicht opzetten, daarom zou ik zelf niets kunnen doen voor deze mensen.” Aan de andere kant zouden aanhangers van het christendom volgens de imam bij een dergelijk publieksevenement iets meer naastenliefde mogen tonen, juist om een brug te slaan tussen de verschillende geloven. Zelf komt Goelab regelmatig in het overwegend treng christelijke Staphorst. ,,Daar zeggen ze ook: Kerstmis is niet alleen van het christendom. Kerstmis is voor iedereen.”

EO-dominee

De bekende Zwolse EO-dominee Arie van der Veer vindt het jammer dat niet iedereen welkom is in grootste levende kerststal van land. Bij The Passion, het grote religieuze evenement dat de EO jaarlijks rond Pasen houdt, is er juist volop ruimte voor niet-christenen. Bij de invulling wordt daar zelfs bewust naar gekeken. Ook moslims kunnen een rol spelen in het groots opgezette passiespel. ,,De acteurs hoeven niet christelijk te zijn, maar zij moeten er wel meer over willen weten. Het gaat bij The Passion om de bereidheid van een persoon om mee te werken.”