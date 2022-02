‘Moss is terug’ en komt naar Zwolle

Moss brak in 2009 door met het veel geprezen album Never Be Scared/Don’t Be A Hero en speelde meerdere keren op grote festivals als Pinkpop en Lowlands maar deed ook meerdere uitgebreide en uitverkochte clubtours. Hun album Strike werd in 2017 nog door de Volkskrant uitgeroepen als ‘hoogtepunt in de Nederlandse rockmuziek’. Voor album HX is de band neergestreken in een eeuwenoud, Zuid-Limburgs klooster en heeft naar eigen zeggen een levenswerk afgeleverd.