Motor raakt beschadigd bij brand in Zwolle

Nieuw ‘Eureka’ aan Assendor­per­plein in Zwolle is bijna rond

15:59 Stichting Archimedes verwacht deze zomer de invulling van ‘Eureka’ in Assendorp rond te hebben. De sociaal-culturele vereniging Eureka die er jarenlang huisde is afgelopen maand opgeheven en in de toekomstplannen is al een tijdje alleen nog het horecagedeelte onzeker. Ondertussen krijgt de beherende stichting Archimedes een ‘cadeautje’ van de gemeente Zwolle als stimulans om het cultureel centrum nieuw leven in te blazen.