Motorrijder gaat twee keer te hard bij Hasselt en is rijbewijs kwijt

Coronavi­rus lijkt verder weg dan ooit, maar hoe staat het er écht voor in Oost-Nederland?

Op straat, in het café en op het festivalterrein lijkt het coronavirus volledig te zijn verdwenen. De maatregelen zijn stuk voor stuk afgeschaft. Begin april publiceerde deze krant de laatste coronakaart. Hoe staat het er twee maanden later voor met het coronavirus in Oost-Nederland?

9 juni