Moyo helpt Tanzania vanaf de Nieuwe Markt in Zwolle

Aan de Nieuwe Markt opent woensdag een nieuwe winkel: Moyo for life. Eigenaresse Soraya van Zantwijk wil de beoogde winst gebruiken ter financiering van haar ‘familiehuis’ in Tanzania, waarin vijftien kansarme kinderen opgroeien.

Project Junior is de naam van het Tanzaniaanse familiehuis van Van Zantwijk. In 2015 bezocht ze het Afrikaanse land voor het eerst. ,,Ik was gelijk verliefd”, vertelt ze. Ze onmoette er Mama Faraji, een vrouw die voordien in haar aftandse weeshuis al 200 jongens en meiden grootbracht. ,,Sindsdien ben ik vaak teruggegaan. In 2018 sloegen ik en Mama de handen ineen. Nu groeien in Project Junior vijftien kinderen op. We brengen ze onder meer onderwijs, kleding en een familie. Tot ze 21 zijn en zelfstandig verder kunnen.”

Tot dusver runde Van Zantwijk het familiehuis met eigen middelen en sponsoring. Door het coronavirus is het echter lastiger om aan de laatste van die twee te komen. Tegelijkertijd zorgde datzelfde virus ervoor dat ze meer tijd had én verdween een andere winkel die ze graag bezocht uit het Zwolse straatbeeld. ,,Toen ontstond het idee voor Moyo. En nu zijn we opeens hier. Woensdag gaan we open, best wel spannend.”

Tijdens een bezoek aan de nog te openen winkel valt vooral het kleurgebruik op. Vrijwel alles is gehuld in wit, beige en bruin: aardtinten die Van Zantwijk linkt aan Afrika. De term lifestylewinkel resulteert in dit geval in een assortiment van voornamelijk kleding, meubels en accessoires. ,,We willen alle klanten - dik of dun, gelukkig of ongelukkig, wie dan ook - een fijn gevoel meegeven. Niet slechts een product. Moyo is swahili voor hart, in dit geval een hart voor het leven”, vertelt de onderneemster.

Win-win

Om toekomstige klanten dat fijne gevoel mee te geven, werkte een team van dertien creatievelingen samen aan het concept achter de nieuwe winkel. ,,Lifestylewinkels zijn een trend in Nederland en op het moment mist zoiets nog in Zwolle”, stelt Van Zantwijk. Het resulteert volgens haar in een win-winsituatie: ,,De stad is een winkel rijker, klanten maken we blij en het familiehuis is ermee geholpen.”

De winkel zal op woensdagochtend voor het eerst op bescheiden wijze zijn deuren openen. Een feestelijke opening zit er in verband met het coronavirus niet in. Maar of de winkel zónder dat virus wel had bestaan?