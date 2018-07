Mozart - 'Held van Brussel' - gevonden: eigenaresse dolblij

De 6-jarige kater werd zondagavond door een collega van eigenaresse Elaine Janssen-Veenhuis in de buurt van de wijkboerderij de Eemhoeve gevonden. ,,Hij had hem aan het watertje bij de Eemhoeve in zijn tuin gespot. En toen appte hij meteen foto's door. Ik ben die kant opgerend. Toen ik aankwam was mijn collega alweer naar hem aan het zoeken omdat hij wegdook. Maar toen hij mijn stem hoorde kwam hij met zijn koppie uit de bosjes. We zijn opgelucht!", zegt ze.

Afgevallen

Mozart bleek flink te zijn afgevallen en wondjes aan zijn pootjes te hebben. ,,Het leek wel alsof hij zich ergens tegen had afgezet. De dierenarts heeft hem medicijnen gegeven om aan te sterken en zei dat hij 'verrekte veel geluk' had gehad". Mozart mag voorlopig niet meer naar buiten. Elaine: ,,We gaan kijken of we een afscheiding in de tuin kunnen maken, zodat hij wel naar buiten kan, maar niet verder dan de tuin."