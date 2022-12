Muriël uit Zwolle werd mediator: ‘De term vechtscheiding zal je mij niet horen gebruiken’

Alle kledingwin­kels dicht? Samin is gewoon open: ‘Vandaag heb ik geen concurren­tie’

Het is druilerig, de Diezerstraat lijkt uitgestorven. Maar achter één rode loper in de bekende Zwolse winkelstraat brandt het licht en staat de verwarming aan. WAM Denim is open op Eerste Kerstdag: ,,Het is ook zo: je hebt vandaag geen concurrentie.”

25 december