Museum De Fundatie houdt zomerconcerten in Heino

Twee films van Zwolse regisseur krijgen Amerikaan­se filmprij­zen

16:50 Twee korte films van de Zwolse regisseur Fokke Baarssen (33) zijn in de prijzen gevallen tijdens het Garden State Film Festival, het grootste filmfestival van de staat New Jersey in de VS. Swung, over een man die zijn vrouw verlaat en intrekt bij zijn moeder en erachter komt dat ze een swinger is, won in de categorie Best Comedy Short. Baarssen’s korte film Missed, een drama over een verstoorde relatie tussen een conservatieve vader en homofiele zoon, won de prijs voor Best Narative Short, de prestigieuze prijs voor Beste Korte Film van het festival.