Museum de Fundatie stelt nieuwe bijeenkomst over directeur uit, personeel eerst samen in gesprek

Personeel van Museum de Fundatie gaat eerst met elkaar in gesprek over de veiligheid op de werkvloer, voordat opnieuw met het museumbestuur wordt gesproken. De geplande bijeenkomst van donderdagavond is afgelast. Medewerkers zouden praten met de Raad van Toezicht, zonder directeur Ralph Keuning.