Museum Het Vrouwenhuis in Zwolle dicht vanwege renovatie: ‘We hebben een groot vochtprobleem’

Museum Het Vrouwenhuis in Zwolle gaat zo’n anderhalf jaar dicht voor een grondige renovatie. De sluiting is noodzakelijk vanwege werkzaamheden aan onder meer het rioleringsstelsel en de dakconstructie, laat directeur Saskia Zwiers weten.

Het monumentale pand, gelegen tussen de Melkmarkt en de Voorstraat, is er hard aan toe, volgens directeur Saskia Zwiers. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant moet er veel gebeuren. ,,We pakken het goed aan: vanaf het dak tot en met de riolering en fundering.’’

Het Vrouwenhuis bestaat uit verschillende panden die al in de zeventiende eeuw samengevoegd zijn. Het rijksmonument was lang als bejaardenhuis voor vrouwen in gebruik, maar is sinds 1987 een kunsthistorisch museum. Het voorhuis - aan de Melkmarkt - is het oudste gedeelte en staat er al meer dan 650 jaar.

Vochtproblemen

,,Binnen hebben we een groot vochtprobleem dat opgelost moet worden, het vocht is niet goed voor het interieur en de meubels. In het verleden zijn er al wel dingen aan gebeurd, maar nooit zo rigoureus als nu.’’

Onderzoeken door verschillende experts hebben geleid tot een renovatieplan voor daken, goten en stucwerk. Ook het rioolstelsel op de binnenplaats wordt aangepakt. De oude beerput gaat eruit en er komt een betere aansluiting op het gemeenteriool.

Voorgevel andere kleur

Als de lange klussenlijst is afgevinkt, krijgt de voorgevel van het rijksmonument een andere kleur. Zwiers: ,,Kleurenonderzoeker Bert Jonker heeft uitgezocht dat alles wat nu wit is op de voorgevel, oorspronkelijk een zandsteenkleur had. Die kleur brengen we terug. De kleuren van de voorgevel en gevelsteen worden straks in combinatie met het metselwerk veel rustiger en meer zoals het er rond 1900 uitzag.”

Verhaal gaat verder onder deze archieffoto van directeur Saskia Zwiers in het museum.

De werkzaamheden starten in augustus 2020 en duren tot minstens december 2021. ,,We gaan dus pas ergens in 2022 weer open’’, aldus Zwiers. De kunstwerken zijn tot die tijd niet te bekijken, want van een tijdelijke expositie op een andere locatie is geen sprake. ,,Misschien gaan we nog samenwerken met Anno (erfgoedcentrum in Zwolle, red.). Maar alle kunstwerken staan op internet, dus daar kunnen mensen ze bekijken.’’

Miljoen subsidie afgewezen

De subsidie voor het renoveren van rijksmonumenten ligt bij het Rijk en de provincie. De provincie beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen bij het loket Subsidie Restauratie rijksmonumenten. Daarom doet de gemeente Zwolle geen duit in het zakje, weet gemeentewoordvoerder Sam Rademaker.

Maar ook de provincie subsidieert het project niet, zegt woordvoerder Rob Heetland van de provincie Overijssel. ,,Het Vrouwenhuis heeft een aanvraag voor een miljoen ingediend, maar die is afgewezen. Er waren andere aanvragen die beter scoorden en het budget is beperkt. Ze zijn daardoor buiten de boot gevallen. Ze zullen het daarom uit eigen middelen moeten betalen.’’

Directeur Zwiers weet niet wat de gigaklus in totaal gaat kosten: ,,Daarvoor moet je bij het bestuur zijn.’’ Hidde van der Wal, voorzitter van het bestuur van Het Vrouwenhuis, geeft aan dat hij geen bedragen wil noemen. ,,Dat is volstrekt irrelevant. We proberen gebruik te maken van de regelingen die er zijn. En hoe wij dat financieren ga ik niet vertellen. ’’