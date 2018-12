Muts op, wanten aan: het IJsbeeldenfestival in Zwolle is geopend

Moeten we 't nog over die dramatisch verlopen editie van 2017 hebben? Organisator Eric Broekaart refereert er zelf nog maar even aan. Vooral om duidelijk te maken dat alles onder controle is. ,,We hebben samen met de gemeente nog eens goed naar de hele opzet gekeken. Alle onderdelen zijn verstevigd. Hier gebeurt niets mee.’’ Vorig jaar bezweek het tentdak van de expositieruimte onder een flinke laag sneeuw. Einde festival, al dat werk voor niets. Dit jaar zijn twee stevige units gehuurd die tegen een stootje kunnen, vertelt Broekaart. ,,Want ik wil niet wakker liggen bij elk sneeuwvlokje dat valt.’’ De steenkoude beeldenexpositie blijft nog tot in maart te bezoeken. ,,Dus dan weet je dat je nog wel wat neerslag mag verwachten.’’