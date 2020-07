Muziek, theater en chillen: Hedon in Zwolle trekt drie weekends naar buiten

Benno zorgt voor zomerver­tier in Zwolse wijken: ‘Bijpraten, lachen en leuke dingen doen’

25 juli Geen huttendorpen voor de jeugd, geen festivals en geen concerten. De evenementenagenda in Zwolle is deze zomer nagenoeg leeg. Maar saai? Dat wordt het volgens Benno Hübner niet. Namens Stadkamer is hij bezig met het opzetten van tientallen creatieve activiteiten en workshops in alle Zwolse wijken. ,,We willen de vakantie-vibe bij de mensen brengen.’’