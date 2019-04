Muziekstudent in Zwolle moet op zoek naar nieuwe stek nu The Livingroom aan banden is gelegd

Muzikaal Zwolle is al dagenlang in rep en roer, nadat bekend werd dat in het café aan het Gasthuisplein na deze week alleen nog akoestische livemuziek mag worden gespeeld. Van gelouterde professional tot beginnend amateur, er is bijna geen muzikant in de stad die nog niet in The Livingroom heeft gespeeld. ,,Het verlies is enorm’’, zegt Harold de Boer van Poppunt Overijssel. De organisatie zet zich in voor een betere zichtbaarheid van popmuziek in de provincie. ,,Het is een tendens die je wel ziet. Er komt steeds meer bebouwing in de binnenstad en inherent daaraan is dat er steeds meer klachten zijn over geluidsoverlast.’’