Muziektheatervoorstelling My Generation: jongeren bespreken taboes en actualiteit aan de Grote Voort in Zwolle

Op steenworpafstand van Museum de Fundatie bevindt zich Café Foyé, het culturele café in Schouwburg Odeon. De Zwolse podia zijn Jordi zijn thuis geworden. De 24-jarige regisseur van My Generation maakte jarenlang onderdeel uit van The Young Ones. Maart dit jaar kwam er na tien jaar echter een einde aan een succesvolle periode van het jongerentheater. Jordi was er alles aan gelegen om de jongeren, maar ook het idee niet uit de theaters te laten verdwijnen. ,,Ik wilde dolgraag een voorstelling maken over en met jongeren. Hoe zij het leven ervaren. Op jonge leeftijd vroeg ik mezelf af waar ik stond in de wereld. Dat doen zij ook. De levensfase waarin zij zich bevinden vormt voor mij de metafoor van het leven.’’