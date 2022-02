Muzikale kapitein van Cultuurschip Thor beduusd van Zwolse erepenning: ‘Ode aan kleinschalige cultuur’

De erepenning die hij deze week kreeg, is wat Zwollenaar Rik Elings betreft een ode aan cultuur op bescheiden schaal. Het 10-jarig bestaan van Cultuurschip Thor, dat hij samen met zijn vrouw Cuun van der Eerden oprichtte, is voor de gemeente Zwolle aanleiding om Elings te onderscheiden. ,,Ik heb verschillende carrières gehad, maar op Thor ben ik het meest trots.”

Zijn vrouw wist het al in oktober, maar tot afgelopen woensdag had pianist/arrangeur Rik Elings niets in de gaten. ,,Ze moest spitsroeden lopen, haar telefoon niet laten slingeren. Het werd ook nog eens uitgesteld door corona, maar het is haar gelukt’’, vertelt Elings vanaf het volgens hem ‘meest gefotografeerde schip van Zwolle’

,,Ik werd door de gemeente gebeld dat de wethouder een-op-een wilde praten over de de culturele invulling van het project Hanze 2023. Daar ben ik eerder bij betrokken, dus dat wekte geen argwaan. Tot ik bij het gemeentehuis kwam, een trap afdaalde en daar allerlei bekenden zag, onder wie zangeres Esther Groenenberg, die me vervolgens begeleidde op vleugel, want er moest natuurlijk gespeeld worden.’’

Beduusd

Een totaal onverwachte erkenning, omschrijft Elings de erepenning, een onderscheiding voor Zwollenaren die hun stad op de kaart zetten. ,,Het is vooral zo mooi, omdat dit niet uit mijn eigen netwerk komt. Ik heb met de gemeente niets te maken, daarom ben ik er beduusd van.’’

Hij ziet het ook als waardering voor zijn inzet als arrangeur, waarbij je onder de radar veel oplost voor artiesten. ,,Je moest eens weten, maar ik heb door Thor zoveel teruggekregen, ook al is dat kleinschalig. Voor mij is deze onderscheiding een ode aan kleinschalige cultuur.’’

Gok

Het Cultuurschip betekende een wending in zijn leven. ,,Ik was in één keer cultureel ondernemer, een onvoorziene carrièreswitch. Daarvoor kenden alleen de mensen uit het circuit mij, de wereld van pop, jazz en klassiek. Het schip, een voormalig restaurant, was een gok, omdat lang onduidelijk was of we er konden wonen. We hebben genoeg slapeloze nachten gehad. Het pakte gelukkig allemaal goed uit.’’

Cuun pakt er wat fotoboeken bij, van de totstandkoming van het schip en van Rik als de Buitenpianist, een uit de hand gelopen muzikaal project waarbij Elings artiesten ondersteunde op een vleugel in de buitenlucht. Het is één van de talloze muzikale bezigheden die de Zwollenaar op zijn conto heeft staan, van De Sterrenshow met Willem Ruis tot arrangementen voor het Metropole Orkest.

Wonder

Dat zijn vrouw Cuun dit allemaal meemaakt, is volgens Elings een ‘wonder’. ,,In 2020 kreeg we te horen dat ze uitgezaaide longkanker had. Maar de ziekte muteerde, waardoor een medicijn aansloeg. Nu ziet de toekomst er een stuk rooskleuriger uit. Ik ben een tijd mantelzorger geweest en we hebben het schip aangepast. Door corona had ik daar alle tijd voor.’’

De pandemie heeft het Cultuurschip niet doen zinken. ,,Als ons dit in 2012 was overkomen, was het einde verhaal. Toen hadden we alleen maar schuld na een gigantische verbouwing, en geen reserve. Door corona viel veel weg, we draaiden als een tierelier. Maar we hebben niet aan een zijden draadje gehangen. We kijken wel minder ver vooruit dan we voorheen gewoon waren en dat bevalt ons goed.’’

Dat Elings sinds 2017 formeel met pensioen is, betekent in zijn geval niet zo veel. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus er zal worden gemusiceerd op het Cultuurschip aan de Thorbeckegracht. ,,Komende week komt een drummer uit New York hier voor de vierde keer optreden. Daar kijken we erg naar uit.’’

Erepenning en ereburgerschap Met Rik Elings telt het gezelschap erepenninghouders nu bijna veertig personen en/of organisaties, zo meldt de gemeente Zwolle. De stad heeft twee ereburgers, oud-burgemeester Henk Jan Meijer en boekenman Wim Waanders. In de loop der jaren zijn meerdere houders van de erepenning en ook enkele ereburgers overleden. Op zwolle.nl is het volledige overzicht terug te vinden, evenals informatie over het onderscheid tussen de erepenning en het ereburgerschap.