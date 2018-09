Muzikale revue ZAC is al 120 jaar een begrip in Zwolle

De Zwolsche Atletische Club bestaat op 1 oktober 125 jaar. De Musivue, die op 6 oktober wordt opgevoerd, is een stuk jonger. De ZAC-revue-met-musicalelementen wordt sinds de eeuwviering op de planken gebracht. Toen op poten gezet door John Kuyer en Henk Twerda en dit duo is nog altijd de drijvende kracht achter de Musivue. ,,We schrijven de voorstelling. De eerste twee keer namen we ook de regie op ons. Hoe moeilijk kan het zijn, dachten we. Nou, daar kwamen we pas achter toen we de regie voor de derde editie uit handen gaven", blikt Twerda terug. ,,Dan ga je plotseling bont en blauw het podium af, bij wijze van spreken. Hoe beleef je een rol. Hoe creëer je wrijving op het toneel, zodat het een beetje spettert. Dat leerden we onder hem." Met 'hem' doelt Twerda op regisseur Janpieter Boudens. De theatermaker neemt volgende week voor de derde keer de regie op zich.