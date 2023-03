Mysterie: deze Zwolse straatnaam wordt door Google al jaren verkeerd geschreven

indebuurt.nlWie een adres van een ondernemer in de Thomas a Kempisstraat opzoekt op Google, ziet Thomas à Kempisstraat staan. Met een accent grave zoals dat heet, oftewel een streepje naar links op de letter. Maar op de straatnamen van de borden in de straat is nergens zo’n ‘à’ te bekennen.

De gemeente Zwolle weet niet waar de verwarring is ontstaan, laat een woordvoerder aan indebuurt Zwolle weten. “De officiële straatnaam is inderdaad Thomas a Kempisstraat, zonder ‘à’ dus.” Hij merkt op dat sommige Nederlandse steden met dezelfde straatnaam wel de accent grave gebruiken. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld wél een officiële Thomas à Kempisstraat vlakbij het Sloterpark, maar in Deventer schrijven ze het weer zonder een streepje erboven.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Op Google Maps is het Thomas à Kempisstraat, op straatnaamborden Thomas a Kempisstraat. © Google Maps.

Waar komt de straatnaam vandaan?

De straatnaam Thomas a Kempisstraat komt van Thomas van Kempen. Thomas werd in 1380 geboren in het Duitse Kempen en overleed in 1471 in Zwolle. Hij werd wereldberoemd geworden door het werk ‘Over de navolging van Christus’, een van de meest vertaalde en gedrukte boeken ter wereld. Tegenwoordig is hij een van de bekendste Zwollenaren en is zijn gezicht sinds 2021 prominent op een muurschildering in de Sassenstraat te zien.

A of à

Thomas a Kempis – de naam zoals we hem tegenwoordig noemen – is de Latijnse naam van het Nederlandse Thomas van Kempen. De ‘a’ betekent namelijk ‘van’ in het Latijn en verwijst dus naar Kempen, de geboorteplaats van Thomas.

Nooit een accent

En dan komt het opmerkelijke: de ‘a’ krijgt volgens de correcte Latijnse weergave nooit een accent als het wordt gebruikt, stelt schrijver John-Julian in zijn boek The Comple Imitation of Christ, dat volledig over Thomas gaat. Eigenlijk is zijn naam zelfs ‘Thomas Kempis’, stelt de schrijver, waarmee Thomas zelf zijn kopie van de vertaling van de Bijbel ondertekende. Ook ‘Thomas Kempensis’ gebruikte hij weleens als handtekening.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De muurschildering van Thomas a Kempis, gemaakt door streetartist Donovan Spaanstra © Trotse Muren.

Oude taalfout

Dat we toch ‘à’ gebruiken, komt volgens John-Julian voort uit een oude taalfout die nog steeds wordt gebruikt. De Engelstalige Wikipediapagina stipt ook aan dat de ‘à’ voortkomt uit gedateerde spelling of voortkomt uit incorrect Frans.

Google Maps

In Zwolle gebruiken we dus wél de correcte straatnaam, maar dat zien we niet terug op bijvoorbeeld Google Maps. Ook sommige ondernemers in de straat noemen mogelijk hierdoor hun straatnaam verkeerd op hun website. Waarom Google Thomas à Kempisstraat aanhoudt, is niet duidelijk. De zoekmachinegigant reageerde niet op de vraag van indebuurt Zwolle waarom zij kiezen voor een accent grave. Maar je weet nu wel wat de correcte weergave is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!