Mysterie opgelost! Selke zit achter Zwolse 'afvalkabouters': 'Het nieuws bracht veel teweeg'

Aanleg nieuwe parallel­weg Hasselt dichtbij nu laatste plooien zijn gladgestre­ken

De aanleg van een nieuwe parallelweg bij Hasselt, over het terrein van de voormalige scheepswerf Bodewes, zou maar zo nog dit najaar kunnen beginnen. Verkeersdeskundige Mente Bonestroo van de gemeente Zwartewaterland is optimistisch over de voortgang van het project. Dat moet de verkeersdruk in het centrum verminderen.