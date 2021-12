Mysterie rondom dood 42-jarige man in Drentse bungalow: zijn opvallende gele busje is gezien in regio Zwolle

De politie is op zoek naar een opvallend geel busje dat recent is gezien in het gebied tussen Meppel, Emmeloord, Dronten en Zwolle. Het voertuig zou namelijk verband houden met de dood van een 42-jarige man.

Het slachtoffer werd op 3 december levenloos aangetroffen in een Drentse bungalow. Het overlijden van de man wordt nog nader onderzocht, maar er zijn geen aanwijzingen voor doodslag of moord. Wel zijn de omstandigheden waaronder de man is gevonden 'verdacht’, zo meldt de politie.

Er bestaat namelijk het vermoeden dat iemand de man na zijn dood nog heeft gezien, maar dit niet bij de politie heeft gemeld. Vanwege deze verdachte omstandigheden heeft de politie een onderzoek ingesteld. Zo is er na de vondst van het lichaam, forensisch onderzoek gedaan in de bungalow en is er met mogelijke getuigen gesproken.

Gele Mercedes Vito gezocht

Uit dit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer gebruik maakte van een bijzonder voertuig. Het gaat om een gele Mercedes Vito met oranje zwaailampen, een opvallende reflecterende striping en de opschriften ‘Convoi Exceptionnel’ en ‘Schwer-transport’. Dit type busje wordt doorgaans gebruikt in de begeleiding van wegtransporten.

Dit busje is niet ter plaatse of in de directe omgeving van het slachtoffer aangetroffen. De politie is dan ook met klem op zoek naar dit voertuig.

