Mysterieus gevaarte met wit doek en aftelklok in Zwolle: snel meer duidelijk

met video Hét koningskop­pel van de whiskywe­reld woont ‘gewoon’ in Zwolle: ‘Liefde op het eerste gezicht’

Het koningskoppel van de whiskywereld woont in Zwolle. Naast Becky en Hans Offringa is er buiten Schotland geen enkel stel dat is toegetreden tot het exclusieve gezelschap Keepers of the Quaich. De Zwollenaren houden zich op in de hoogste kringen van het vloeibare goud. Met dank aan een toevallige ontmoeting tijdens een tentoonstelling in Amerika.

30 april