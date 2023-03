'Mysterieuze' afvalkabouters in Zwolle, maar niet iedereen is daar blij mee

Peter weet niet zo goed wat hij van de ‘afvalkabouters’ vindt. “Het is kleurrijk, maar tegelijkertijd ook vies. Ik vraag me af wie zoiets doet en wat dit betekent.”

Geen idee

‘Weg met die zooi!’

Sommige mensen zijn niet blij met de ‘kunstwerken’, zo blijkt uit reacties op social media. “Weg met die zooi! Opdracht of niet, het is toch geen gezicht! Ruimen wij met onze carnavalvereninging langs de stadsgrachten puin op, lees je een week later dit. Nou, de motivatie is nu bij mij ver te zoeken om nog zwerfafval te gaan opruimen”, meldt José in een reactie bij Zwolle Nieuws, die het nieuws eveneens brengt. Anne laat in diezelfde post weten: “Ik hoop niet dat het mensen ‘inspireert’ om nog meer afval neer te gooien voor eventuele kunstwerken.”