Mysterieuze kaart 3FM: krijgt Zwolle een Glazen Huis?

De toekomst van Serious Request, waarbij in de week voor kerst drie dj's in het Glazen Huis worden opgesloten om geld op te halen voor een goed doel, leek onzeker toen 3FM eerder dit jaar aankondigde zich te 'beraden'. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd ook de locatie van het huis niet ruim van tevoren bekendgemaakt.

Op de kaart die 3FM twitterde zijn onder andere de plaatsen Zwolle, Leeuwarden en Arnhem gemarkeerd. De gemeente Zwolle heeft nergens gepubliceerd dat een aanvraag voor een groot evenement in december is ingediend.

Ook het Zwolle Fonds, een samenwerking tussen ondernemers in de binnenstad, is niet op de hoogte. ,,Er is mij niets van bekend. Absoluut niet. En dat zeg ik niet om je om de tuin te leiden," zegt voorzitter Andries van Daalen.

Vorig jaar stond Het Glazen Huis in Apeldoorn. Direct na afloop van de editie in Apeldoorn barstte de discussie los: was er nog wel toekomst voor Serious Request? 3FM liet toen weten dat er dit jaar weer voor Kerst een actie komt. De zender liet zich niet uit of er weer een Serious Request met Glazen Huis zou komen.

Dalende lijn

Er waren geruchten dat 3FM helemaal niet verder zou willen met de actie, maar dat is volgens de NPO niet het geval. De eindstand van vorig jaar bedroeg ruim 5 miljoen euro. De opbrengst laat de laatste jaren een dalende lijn zien.