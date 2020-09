Mysterieuze zoektocht naar wapens in Zwolle duurt voort, maar ook op dag drie zwijgt de politie

Gezien het massaal ingezette materieel en de betrokkenheid van militairen met bivakmutsen op en politieagenten met automatische wapens, mag worden aangenomen dat het een significante vondst betreft. Denkt ook Dick Gosewehr uit Vledder.

Bivakmutsen

Gosewehr is oud-rechercheur en heeft tientallen jaren ervaring met recherche-onderzoeken. Hij legt uit hoe de politie in een dergelijke situatie te werk gaat.

,,Er zijn twee aspecten bij een vondst als dit van groot belang. De eerste: veiligheid. Je moet voorzichtig zijn. Het terrein wordt goed afgezet en bewaakt. Hebben de eigenaren van het spul geen maatregelen getroffen om te voorkomen dat iemand het meeneemt? Ja, boobytraps bijvoorbeeld. En komt de eigenaar misschien niet terug om zijn spullen op te halen? En je moet er ook voor zorgen dat een ander het niet wegpakt. Dat kan verklaren waarom er zwaarbewapende politiemensen en mannen met bivakmutsen bezig zijn.’’

Agenten en militairen met bivakmutsen nog altijd druk in de weer met wapenvondst in Zwolle in een bosje op landgoed Schellerberg.

Metaaldetector

Het gebruik van metaaldetectoren, prikstokken en een grondradar is volgens Gosewehr niet uitzonderlijk bij een zoekactie rond een dergelijke vondst. ,,Dat ze al een paar dagen bezig zijn kan er op wijzen dat er kennelijk een flinke vondst is gedaan. Aan de andere kant: de politie zal het hele terrein grondig uit willen kammen. Want je wilt ook niet dat je per ongeluk iets achterlaat.’’

Als de beveiliging op orde is komt het tweede aspect aan de orde: het veiligstellen van sporen. Gosewehr: ,,Je moet ervoor zorgen dat er geen sporen worden vernietigd. Bij die sporen gaat om DNA en vingerafdrukken. Als dat klaar is kan je gaan kijken naar de herkomst van de wapens, al dan niet aan de hand van serienummers op de wapens. Vervolgens bekijk je of de wapens ook ooit zijn gebruikt en dan probeer je ze te linken aan concrete zaken.’’

Gosewehr vermoedt dat de sporen en de wapens richting Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan voor nader onderzoek.

Zwolse drugsbendes

Het is niet voor het eerst dat de politie in Zwolse bosjes zoekt naar wapens. In maart zochten politie en Defensie in het bos achter verpleeghuis Zandhove in Zwolle-Zuid ook naar wapens; toen werd de link gelegd met een reeks schietpartijen in Zwolle die Justitie linkt aan een conflict tussen Zwolse drugsbendes.

De politie verwacht later vandaag meer naar buiten te brengen over de zoektocht.