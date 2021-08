N340 nog weken dicht: hoe kom je het snelst van Ommen in Zwolle?

videoDe N340 is normaliter de snelste autoroute tussen Ommen en Zwolle. Maar die provinciale weg zit wegens werkzaamheden op slot, nog bijna de hele maand. Rijden we rustig buitenom via Raalte of Balkbrug zoals de provincie adviseert, gaan we via Witharen en het Westeinde bij Nieuwleusen, of pakken we de kortste weg binnendoor via Vilsteren, Hoonhorst en Wijthmen? We beproeven de twee kortste routes op doordeweekse ochtenden.