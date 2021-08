N340 tussen Zwolle en Ommen is nu klaar

Dit gebeurt deze maand op de N340: zo omzeil je de bouwers tussen Zwolle en Ommen

7 augustus Het is even drie weken afzien nu de N340 tussen Ommen en Zwolle is afgesloten. Maar als op maandagochtend 30 augustus de provinciale weg weer wordt vrijgegeven, hoeven bestuurders die vanuit het Vechtdal richting Zwolle willen via de A28 niet meer allerlei slingerbewegingen bij de Hessenpoort te maken.