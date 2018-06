N35 tussen Zwolle en Wijthmen komend weekend dicht

Stations­zan­ger Hans Jansen heeft eindelijk zijn record binnen

18 juni De pelgrimstocht van stationspianist Hans Jansen is voltooid. De Zwollenaar speelde vanavond op station Enschede, iets wat vorige maand niet lukte toen hij bezig was met een recordpoging om in één dag alle zestien stationspiano's te bespelen. Destijds gooide een defecte trein bij Hengelo roet in eten. Nu heeft Jansen dan toch zijn missie volbracht.