N50 gaat twee weken dicht, dan kan het asfalteren in één keer

In vakantietijd

,,Beter kort en hevig dan lang en slepend", zegt Sandra van der Zweep van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland. Met de gemeente Kampen is het aldus besloten, zegt ze: in vakantietijd is het aanzienlijk rustiger dan op gewone werkdagen waarop gemiddeld zo'n 30.000 auto's per etmaal van de weg gebruik maken tussen Hattemerbroek en Kampen. Hoeveel minder? Daar heeft ze zo geen cijfers van liggen. Maar het groot onderhoud wordt vanzelf kostenefficiënter om het zo aan te pakken: de machines hoeven maar één keer te worden opgesteld en er hoeft niet voor elk nieuw partje een afsluiting te komen.

Afgesloten

De gevolgen zijn ingrijpend voor het doorgaande verkeer over de N50. De weg is tussen vrijdagavond 27 juli (vanaf tien uur 's avonds) en vrijdag 10 augustus (ook weer tot tienen) afgesloten in beide richtingen tussen Knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Het doorgaande verkeer naar het Noorden wordt via Harderwijk, Lelystad en Emmeloord omgeleid. Lokaler verkeer gaat via 't Harde en Elburg en de polderdijk in Oostelijk Flevoland naar Kampen-Zuid. Nóg lokaler verkeer kan via de polder en De Zande met een kruipdoor-sluipdoor route naar Kampen Zuid rijden.