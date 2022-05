Na 10 jaar eredivisievoetbal is het voorbij voor PEC Zwolle: degradatie is een feit

Helmond. Oss. Maastricht. IJmuiden. Het is bikkelhard, maar waar: PEC Zwolle keert terug in de competitie waar het in 2012 nog triomfantelijk uit vertrok. Tien eredivisiejaren, met onder meer die spectaculaire bekerwinst en zelfs Europees voetbal, komen op een woensdagavond in mei hardhandig ten einde, uitgerekend tegen concurrent Sparta. Degradatie is een feit. Wederom valt het doek in Rotterdam.