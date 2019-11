Na 101 jaar zit er geen muziek meer in Voorwaarts Zwolle: ‘ ‘te veel kosten, te weinig optredens’

Vorig jaar vierden ze nog dapper het 100-jarig bestaan, maar nu is dan toch de koek op voor muziekvereniging Voorwaarts in Zwolle. Eind december stopt de vereniging die ooit begon als arbeidersorkest. Maar er is een klein lichtpuntje, vertelt voorzitter Henk van Raaij (69).

Na 101 jaar stopt u ermee, waarom?

,,De kosten worden steeds hoger en de inkomsten worden steeds minder. Als je dat tegen elkaar afzet, kun je het gewoon niet meer volhouden. We teerden steeds meer in op onze reserves. Plus: het was een enorme klus om het bestuur overeind te houden. Ik ben zelf 37 jaar actief geweest voor de vereniging, waarvan 21 jaar als bestuurslid. Maar ik heb een veel te hoge bloeddruk dus ik moest echt een keuze maken. Er waren geen andere mensen die de kar wilden of konden trekken."

Dus het doek valt, terwijl u vorig jaar nota bene het eeuwfeest nog vierde.

,,Klopt, maar twee jaar geleden zagen dirigent Coenraad Rietman en ik de bui al hangen. We spraken toen af om in elk geval de 100 jaar nog vol te maken. We hebben toen een prachtig jubileumconcert neergezet."

Hoe komt het dat er zo weinig inkomsten zijn?

,,Optredens brengen geld in het laatje, maar dat werd steeds minder. We hebben allerlei organisaties aangeschreven, maar dat leverde niets op. Koningsdag en Dodenherdenking waren onze laatste optredens."

Uw vereniging had nog 18 spelende leden. Hoe reageerden die op het nieuws?

,,Het kwam wel hard aan toen wij als bestuursleden aangaven dat we ermee zouden stoppen. Ze wisten niet dat het allemaal zo ingewikkeld is aan de achterkant van de vereniging. Als ze door wilden zouden ze zelf een bestuur moeten vormen maar dat zit er ook niet in."

Dus geen muziek meer van Voorwaarts?

,,Nee, niet onder de naam Voorwaarts in elk geval. Maar de leden hebben wel afgesproken om wekelijks bij elkaar te blijven komen om samen muziek te maken, alleen niet meer als vereniging. Bij het afscheid van de vereniging schenken we iedereen zijn eigen instrument.”

Wat gebeurt er met het verenigingsgebouw aan de Radewijnsstraat?

,,Daarover zijn we nog in overleg met de gemeente. Het gebouw is van ons, op de grond zit nog een paar jaar erfpacht. We kijken of er een gegadigde is die er een passende bestemming voor heeft. 't Is een mooi gebouw, we hebben het altijd met zorg onderhouden."

Komt er nog een afscheidsconcert?

,,Neehoor. Op 15 december nodigen we alle leden en relaties uit voor een bijeenkomst. Wie wil kan een aandenken meenemen, bijvoorbeeld iets uit de bekerkast. Ik heb er wel vrede mee hoor, het was toch de laatste jaren een blok aan m'n been. Nu is de druk eraf."