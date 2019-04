Na 75 jaar volgt Seth (20) uit Meppel het spoor van zijn overgrootvader en verzetsman

Izak van der Horst is de overgrootvader van Seth Esenkbrink (20) uit Meppel. Seth’s oma was nog maar een kleuter toen haar vader nooit meer terugkeerde van zijn treinreis naar Zwolle. ,,Ik wist dat mijn overgrootvader in het verzet had gezeten”, zegt Seth. ,,Maar ik was er niet heel erg mee bezig.” Dat veranderde toen hij voor zijn opleiding aan vakschool Cibap met het thema ‘vrijheid’’ aan de slag ging. ,,Voor een project in samenwerking met het Bevrijdingsfestival Overijssel werd de hele klas gevraagd om een video te maken waarin je uitbeeldt hoe je vrijheid beleeft.”