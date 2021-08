Na 86 jaar is het einde in zicht voor eetcafé de Kleine in Zwolle: ‘De overheid ziet ons als starter’

Als eetcafé de Kleine ooit vrij komt, dan ga ik ervoor, liet Thomas Veltman (44) zich weleens ontvallen toen hij nog eigenaar was van ’t Proeflokaal, dat hij in 2019 verkocht. Met de opbrengst kon hij in januari 2020 precies doen waar hij hardop van had gedroomd: de Kleine in de Luttekestraat overnemen. ,,Groter, eetmogelijkheden erbij, een stapje verder in mijn carrière. Maar de coronacrisis heeft er keihard ingehakt bij mij, dus de tent staat inderdaad te koop.’’