Na barre reis is Valentina (74) veilig bij dochter in Zwolle: 'Naar de wc gaan kon niet, overal lagen mensen op de grond’

Nico uit Kampen met familie schuilkel­der in na explosies in Kiev: 'Situatie wordt nijpender'

Het liefst was hij Kiev allang uit, maar Nico Kanis (50) uit Kampen is er nog niet in geslaagd de Oekraïense hoofdstad met zijn vrouw, dochter en schoonmoeder te ontvluchten. Vanochtend zaten ze uren in de schuilkelder nadat ze de onheilspellende combinatie van explosies, sirenes en het luchtalarm hoorden. Ondanks alles probeert de Kampenaar het hoofd koel te houden.

25 februari