Na bijna 50 jaar zwaait Herma Slijkhuis af bij Driezorg in Zwolle: ‘Heb alles zien veranderen’

Herma Slijkhuis - rode trui, kopje koffie in haar hand - zit kalmpjes aan de vierkante tafel in de woonkamer van woonzorgcentrum De Rivierenhof, net voorbij winkelcentrum De Dobbe in de Aalanden. Af en toe schuifelt er een bewoner langs die ze vriendelijk groet. Ze zal hier voorlopig voor het laatst zitten, want vandaag zwaait ze af. Na bijna vijftig jaar bij Driezorg gaat ze met pensioen. Maar juist nu ziet Slijkhuis ook hoe hard vrijwilligers nodig zijn, in tijden van corona en tekort in de zorg. Een monoloog.