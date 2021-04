Na de dood van zijn vrouw verloor Hennie Spijkerman (70) alle levensvreugde: ‘Ik voelde me een loser’

Cultuur­prijs Overijssel komt terug met geldprijs van 10.000 euro en spektakel­show

23 april Na twee jaar afwezigheid is de Cultuurprijs Overijssel terug in een nieuwe vorm. Zo is er een geldprijs van 10.000 euro aan verbonden, en is het plan om van de uitreiking een groot feest te maken waarbij het Overijsselse Cultuurtalent in de schijnwerpers wordt gezet.