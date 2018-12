Na de glossy heeft Thomas a Kempis nu ook zijn eigen film: ‘Zijn gedachtegoed leeft nog steeds‘

Zaterdag is de film in première gegaan in het Fraterhuis in Zwolle. Een kaskraker zal het niet worden maar dat hoeft ook niet, zegt Zwollenaar Bert Pierik. Hij is bestuurslid van de Stichting Thomas a Kempis en ging met de filmmakers Michiel en Maarten Boogerman op zoek naar de ‘souvenirs’ die herinneren aan het leven van de theoloog.