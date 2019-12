Na de Kuipvrees volgt dappere tweede helft voor PEC Zwolle

update Zwolse tieners bestelen politie­agent in Ommen: ‘Jongens, m'n fiets wordt gestolen!’

1 december Een gevalletje ‘eens kom je de verkeerde tegen’ in Ommen gisteravond. Daar maakten twee fietsendieven in hun haast een bijzondere keuze. De tweewieler die de tieners meenamen was namelijk van een politieagent. ,,We hebben er gelukkig hard om kunnen lachen.’’