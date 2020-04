Na de leaseauto is het nu tijd voor de leasefiets; Kruitbosch uit Zwolle ziet grote kansen

Géén loon voor honderden jonge folderbe­zor­gers van Armada, bedrijf gaat failliet

6:00 Vele honderden vaak piepjonge bezorgers van folders in Overijssel, Gelderland en Flevoland kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld voor vijf of zes weken bezorgwerk. De Apeldoornse folderbezorger Armada gaat naar eigen zeggen failliet door de coronacrisis en kan niet over de brug komen. Dus geen 83 euro voor bezorger Kiran Bhageloe (12) uit Deventer: ,,Echt stom.’’