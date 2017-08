Na de wortel duikt nu ook de prei op in Zwolle

Video 14 uur wachten bij Hedon Zwolle voor goede plek bij While She Sleeps

23 augustus Ze hebben er veel voor over om vooraan te staan bij het concert vanavond: fans van de band While She Sleeps. Al de hele dag staan zij te wachten voor de ingang van Hedon in Zwolle. Vanavond treedt de band uit Sheffield op. Het is het enige optreden in Nederland.