Na drie jaar weer Blauwvingerdagen in de binnenstad van Zwolle: ‘Het is nog tammetjes’

Na drie jaar is er eindelijk weer een Blauwvingerdag in het centrum van Zwolle. Voor de organisatie en de ondernemers is dat even wennen, zoals een paar lege kramen in de Diezerstraat aantonen. Het weer zit mee en het is meteen druk in de stad. ,,Maar mensen zijn heel kritisch.’’