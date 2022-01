Na een leven in loondienst kiest Zwolse Vincent (59) nu zijn eigen weg: ‘Voelt vrijer en ik hou meer over’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronacij­fers lijken gunstig (maar zijn het waarschijn­lijk niet)

De coronacijfers zijn vandaag verre van compleet. Zeker in Noord en Oost Gelderland is het aantal positieve testen gehalveerd ten opzichte van gisteren. Daardoor ook lijkt het er vandaag met 1796 positieve testen veel beter uit te zien dan gisteren, toen 3298 mensen in onze regio positief bleken. Maar helaas wordt later in de week waarschijnlijk een correctie doorgevoerd.

18:05