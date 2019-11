Na liquidatiepoging nu binnen drie dagen twee autobranden in Stadshagen: ‘Dit zorgt voor angst’

In de ogenschijnlijk rustige, kinderrijke Cleyndertstraat vlak bij de velden van CSV’28, valt een zwartgeblakerde BMW flink uit de toon. Tussen de verzorgde tuinen en geregeld dubbel bezette opritten ging de wagen rond half drie in de nacht van donderdag op vrijdag verloren. Twee mannen van de forensische afdeling van de politie doen deze vrijdagmiddag onderzoek. Ze porren onder wat nog van de motorkap over is, werpen een blik door waar tot donderdagavond de ramen zaten en fotograferen de wagen uit alle hoeken.

Onderzoek

Twee wijkagenten lopen gelijktijdig langs de deuren voor een buurtonderzoek. Het enige wat de politie kan laten weten is dat het alle scenario’s nog open houdt. Of er een verband is met de autobrand twee nachten eerder in de Schuilenbergstraat en/of de eerdere liquidatiepoging , valt nu nog niet te zeggen. De eigenaar van de auto, die vrij rustig naar het werk van de recherche staat te kijken met wat buurtkinderen om zich heen - ‘ja, de auto is wel kapot ja’ - voelt geen behoefte om te reageren.

Zorgen

Toch zijn de zorgen daarmee niet direct weggenomen. Want binnen drie dagen twee autobranden in de buurt van de liquidatiepoging in september, daar wordt niemand rustig van. Het is gissen en speculeren over een mogelijk verband. Over een woning vlakbij de uitgebrande BMW hebben enkele buurtbewoners wel twijfels. Idris zou daar geregeld gezien zijn. ,,Misschien hebben ze wel de verkeerde auto te pakken”, oppert een vrouw uit de buurt dan ook. Ze stelt, net als vele anderen, vooral gewoon door te leven, in de hoop dat het snel afgelopen is met de incidenten. ,,Of het was een technisch mankement aan de auto. Dat kan natuurlijk ook.”